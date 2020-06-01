Глава Ямала ждет от земляков вариантов названия нового моста через Пур
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил пофантазировать и придумать название новому мосту через реку Пур. Об этом он опубликовал пост на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». Варианты глава региона ждет в комментариях под этой публикацией.
Уже сейчас идей достаточно для выбора: «Пуровский», «Мост дружбы», «Слава Победе», «Мост надежды», «Уренгойский», «Пурпурный» - и у каждого варианта, предложенного ямальцами, есть свое обоснование.
Губернатор отметил, что работа на одной из главных строек нашего округа - мосту через Пур ни на минуту не останавливается. В ближайшие дни строители начнут финальный этап надвижки пролёта и соединят правый и левый берега реки.
«Движение по мосту запустим раньше срока, уже в конце этого года. Десятки тысяч жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов смогут забыть о понтонной переправе и воздушных подушках. Настало время придумать название нашему новому мосту», - обратился губернатор к земдякам.
Придумаем название для моста через р.Пур вместе.
ИСТОЧНИК KP.RU