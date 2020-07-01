1 Июль 2020 2020-07-01T07:52:36+03:00

На Ямале завершилось голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Фото: Избирком ЯНАО

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Активность ямальцев по итогам шести дней общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации составила порядка 68%. Об этом сообщает Ибзирком ЯНАО.

Завершилось голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Ямала. Свою позицию высказали 39 447 человек. Из них работники ТЭК - 30 633, коренные жители - 8 814.

Сегодня, 1 июля, завершающий день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки открыты с 8.00 до 22.00. По желанию избирателя отдать свой голос возможно и на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU