На Ямале завершилось голосование в труднодоступных и отдаленных местностях
Активность ямальцев по итогам шести дней общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации составила порядка 68%. Об этом сообщает Ибзирком ЯНАО.
Завершилось голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Ямала. Свою позицию высказали 39 447 человек. Из них работники ТЭК - 30 633, коренные жители - 8 814.
Сегодня, 1 июля, завершающий день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Избирательные участки открыты с 8.00 до 22.00. По желанию избирателя отдать свой голос возможно и на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU
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