1 Июль 2020 2020-07-01T06:03:40+03:00

Стартовал завершающий день голосования по поправкам в Конституцию

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Сегодня, 1 июля, завершающий день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Этот день объявлен выходным. В 8.00 на Ямале открылось 223 избирательных участка.

Основной этап общероссийского голосования по поправкам в основной документ страны стартовал 25 июня. Главный приоритет организаторов голосования – максимально безопасная организация процесса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Работа на избирательных участках организована с учетом этих требований.

Всем посетителям при входе измеряют температуру, выдают защитные маски и перчатки. Члены участковых комиссии работают в средствах защиты. На каждом участке на входе в помещение лежат антибактериальные коврики. Потоки посетителей разделены таким образом, чтобы исключить контакты.

По желанию избирателя отдать свой голос возможно не только на участке для голосования, но на дому. Члены комиссии могут приехать с переносной урной. Для желающих заполнить бюллетени дома подготовлены индивидуальные пакеты, в которые входят заявление, сам бюллетень, шариковая ручка, маска, перчатки, антисептик и информационная брошюра. Желающие проголосовать на дому должны обратиться в участковую или территориальную избирательную комиссию до 17 часов 1 июля.

Членам избирательных комиссий помогают более 500 волонтеров. Они прошли онлайн обучение и тестирование на коронавирусную инфекцию. За процессом голосования будут следить наблюдатели. Их число достигает 1200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU