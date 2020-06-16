16 Июнь 2020 2020-06-16T12:55:10+03:00

На Ямале строят два инфекционных центра для лечения COVID-19 Фото: yanao.ru

Быстровозводимые здания появятся к осени этого года

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На Ямале начали строительство двух инфекционных центров для лечения больных коронавирусом. Один на 100 мест к сентябрю появится в Салехарде, второй на 200 мест будет готов к октябрю в Новом Уренгое. Решение об их создании в сжатые сроки принял губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Сейчас в округе создано 1113 коек для лечения коронавирусной инфекции, что в два раза превышает федеральный норматив. Половина коек оборудована кислородом.

Тем не менее, пояснил глава региона, учитывается возможный прогноз, что осенью ждет вторая волна заболеваемости, поэтому регион старается подготовиться заранее. Губернатор отметил, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал важность создания резервных коек, поскольку заболевание распространяется активно, и одновременно его переносит большое количество людей.

Центры будут представлять собой капитальные здания, которые могут быть использованы под различные медицинские нужды.

- Это быстровозводимые здания, которые по такому же принципу строят военные в разных уголках страны. Это качественные здания, которые прослужат десятилетия и будут полностью отвечать нашим климатическим условиям. В центрах будет установлено самое современное оборудование, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Места для строительства уже определены. В столице региона это территория тепличного комплекса, в Новом Уренгое - недалеко от центральной городской больницы. На данный момент идет создание проектов с учетом особенностей местности и климатических условий, начались подготовительные работы на площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU