2020-06-25T08:04:42+03:00
Общество

На Ямале началось голосование по поправкам в Конституцию

Ровно в 8 часов открылись участки
Анна Полякова
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На Ямале началось голосование по поправкам в Конституцию Фото: Избирком ЯНАОНа Ямале началось голосование по поправкам в Конституцию Фото: Избирком ЯНАО
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в Ямало-Ненецком автономном округе началось сегодня 25 июня. Ровно в 8 часов открылись участки для избирателей.Каждому выдают средства индивидуальной защиты.

Фото: Избирком ЯНАО

Фото: Избирком ЯНАО

Члены комиссий прошли тестирование на коронавирус. Все участки готовы, их проверили представители правоохранительных органов и Роспотребнадзора.

Ранее председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации назвал историческим событием.

Фото: Избирком ЯНАО

Фото: Избирком ЯНАО

- Проголосовать можно и дома, достаточно уведомить участковую избирательную комиссию. Для этого до 17 часов 1 июля обратитесь в свою участковую комиссию или передайте вашу просьбу через родственников или волонтеров, отметили в Избиркоме.

Фото: Избирком ЯНАО

Фото: Избирком ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

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