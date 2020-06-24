2020-06-24T12:01:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 июня 2020 года составило 4553 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 июня 2020 года составило 4553 человекЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 24 июня 2020 года составило 4553 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 июня 2020 года: 4553 человека, за сутки зафиксировано 137 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7176 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 12393 человек.

- В стране зарегистрировано 606881 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 368822 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 154 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8513 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 4553 случая заболевания. За сутки выздоровели от коронавируса 63 ямальца, а за весь период – 1967.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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