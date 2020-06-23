Коронавирус на Ямале: число смертельных случаев достигло 30

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:49:22+03:00

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Число летальных исходов среди COVID-положительных пациентов на Ямале выросло до 30. Об этом сообщила 23 июня руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В новоуренгойской больнице скончались трое пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией: мужчины в возрасте 42 и 54 лет и женщина 75 лет. У всех пациентов была диагностирована острая двухсторонняя внебольничная пневмония., которая сопровождалась сопутсвующими хроническими заболеваниями.

- Пациент 42-лет страдал гипертонией и сердечной недостаточностью. Десять дней мужчина провел на поддержке аппарата ИВЛ, к сожалению, реанимационные мероприятия не оказали эффекта, - рассказала Татьяна Бучкова.

ИСТОЧНИК KP.RU