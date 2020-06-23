В Уренгое в ДТП пострадал водитель перевернувшегося квадроцикла

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:06:40+03:00

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В поселке Уренгой Пуровского района в ДТП попал водитель квадроцикла. Авария произошла 22 июня около 17 часов. Как сообщили в Госавтоинспекции, байкер не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожного происшествия он получил различные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 2365 зарегистрированных ДТП погибли 18 человек и 216 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU