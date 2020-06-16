Ямальский мультик про коронавирус покажут в Китае

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:00:21+03:00

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Автор ямальского мультсериала «Как вирус корону нашел» Кристина Клочихина в 20121 году отправится в Китай со своим произведением. Ее работа вошла в число победителей национального этапа Международного конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с COVID-19».

По итогам определили 13 лучших, авторы которых в Китае станут участниками Международной молодежной программы для победителей конкурса. Среди победителей — научный сотрудник отдела музейной педагогики МВК, автор сценария и идейный вдохновитель мультфильма Кристина Клочихина.

Напомним, премьера мультсериала «Как вирус корону нашел» состоялась в апреле на YouTube-канале МВК имени Ивана Шемановского. Это пластилиновая история о маленьком Вирусе, с которым никто не хотел дружить, но он мечтал стать известным. Его всюду прогоняли, и Вирус решил отомстить своим обидчикам. Собрав армию опасных инфекций и жутких бактерий, объявил себя королем - Короновирусом.

Пластилиновая история родилась благодаря совместным усилиям сотрудников детского центра и сектора визуальных технологий МВК и была посвящена актуальной теме — борьбе с распространением инфекции COVID-19.

Инициатором конкурса выступила Всекитайская Федерация молодежи, которая является крупнейшей молодежной организацией в мире. Росмолодежь стала национальным координатором конкурса в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU