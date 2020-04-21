На Ямале сняли мультфильм «Как вирус корону нашел»

21 Апр 2020 2020-04-21T15:31:12+03:00

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На Ямале сняли мультсериал под названием «Как вирус корону нашел». Пластилиновая история на актуальную тему родилась, благодаря совместным усилиям сотрудников Детского центра и сектора визуальных технологий музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского.

Над персонажами трудились два дня, после чего начался процесс фотографирования и монтажа. Некоторые герои (дополнительные) были выполнены в процессе съемок, от чего мультфильм выглядит более непринужденным, легким и озорным.

В главном музее Ямала рассказали, что это история о маленьком Вирусе, с которым никто не хотел дружить, но он мечтал стать известным. Его всюду прогоняли, и вВирус решил отомстить своим обидчикам. Собрав армию опасных инфекций и жутких бактерий, объявил себя королем - Короновирусом.

Его премьера состоится 23 апреля в 19:00 на YouTube канале МВК имени И.С. Шемановского. Однако это будет только первая часть мультфильма. В создании второй части примут участие сами зрители. До 28 апреля им будет предложено отправить в комментариях к новостному посту свои рассуждения и фантазии на тему: «Как победить вирус?».

30 апреля в 19.00 часов выйдет заключительная часть, в основе которой будет лучший сценарий от зрителей.

- Очень надеюсь, что маленькие зрители запомнят простые правила гигиены: будут обрабатывать руки антисептиком, всегда мыть овощи и фрукты, носить маски и обязательно верить, что добро, всегда побеждает зло, - отметила автор сценария, научный сотрудник Детского центра Кристина Клочихина.

ИСТОЧНИК KP.RU