Прирост заболеваемости коронавирусом на Ямале идет в населенных пунктах
Большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями теперь приходятся на населенные пункты Ямала. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Она отметила, что заболевают контактные в действующих очагах, есть несколько завозных случаев - при возвращении ямальцев из других регионов. Так, например, в Шурышкарском районе выявлено два случая инфекции у прибывших из другого региона, оба – госпитализированы в Салехардскую окружную больницу. Еще пятеро контактных с заболевшими – находятся на изоляции в обсерваторе окружной столицы. В районе проводятся противоэпидемические мероприятия.
Одновременно продолжают выявлять инфекцию у тех, кто обращается за медицинской помощью с симптомами ОРВИ или при госпитализации с другими патологиями.
За сутки в больницы округа госпитализированы 15 человек с диагнозом внебольничной пневмонии и лабораторно подтвержденным COVID-19. За весь период в ЯНАО подтверждено 2621 случай COVID-19, из них 42 – за минувший день.
ИСТОЧНИК KP.RU