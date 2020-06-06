2020-06-06T12:09:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Прирост заболеваемости коронавирусом на Ямале идет в населенных пунктах

На месторождениях число заболевших уменьшается
Анна Полякова
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Прирост заболеваемости коронавирусом на Ямале идет в населенных пунктах Фото: yanao.ruПрирост заболеваемости коронавирусом на Ямале идет в населенных пунктах Фото: yanao.ru
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Большинство новых случаев коронавирусной инфекции с клиническими проявлениями теперь приходятся на населенные пункты Ямала. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Она отметила, что заболевают контактные в действующих очагах, есть несколько завозных случаев - при возвращении ямальцев из других регионов. Так, например, в Шурышкарском районе выявлено два случая инфекции у прибывших из другого региона, оба – госпитализированы в Салехардскую окружную больницу. Еще пятеро контактных с заболевшими – находятся на изоляции в обсерваторе окружной столицы. В районе проводятся противоэпидемические мероприятия.

Одновременно продолжают выявлять инфекцию у тех, кто обращается за медицинской помощью с симптомами ОРВИ или при госпитализации с другими патологиями.

За сутки в больницы округа госпитализированы 15 человек с диагнозом внебольничной пневмонии и лабораторно подтвержденным COVID-19. За весь период в ЯНАО подтверждено 2621 случай COVID-19, из них 42 – за минувший день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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