Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 6 июня 2020 года достигло 2621

За весь период в ЯНАО подтверждено 2621 случай COVID-19, из них 42 – за минувший день. Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, вылечились от коронавируса 1388 человек, из них 685 – выписаны из стационаров.

В целом 6 июня в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 35 новых случаев заболевания, из которых 19 – в Новом Уренгое, 6 – в Губкинском, 5 – вНоябрьске, , 2 – в Тарко-Сале и по одному – в Салехарде, Надыме, Муравленко.

Оновременно на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 7 новых случаев клинических форм заболевания COVID-19: на предприятиях Нового Уренгоя – 1, в Надымском районе – 3, в Пуровском – 2, в Салехарде – 1.

В стационарах лечение проходят 357 пациентов с COVID-19. Состояние большинства из них - удовлетворительное. При этом 11 пациентов находятся в тяжелом, 3 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки в ЯНАО зарегистрирован 61 случай заболевания внебольничными пневмониями. У 5 заболевших диагноз сопровождается лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией.