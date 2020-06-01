1 Июнь 2020 2020-06-01T09:22:23+03:00

На Ямале в первый летний день выпал снег Фото: instagram.com/yamkin_sm

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На Ямале выпал первый летний снег. В Салехарде утром 1 июня побелело. Фотографии резких изменений погоды появились в разных пабликах соцтеси. Как часто бывает в Арктическом регионе, в День защиты детей ямальская ребятня не порисует на асфальте, и дело не в коронавирусе, а в особенности местного климата. Он и летом приносит зимние сюрпризы.

Перепады температуры невероятные – еще недавно в регионе температура достигала +20 градусов. В некоторых городах рискнули завершить отопительный сезон, и снова зима.

В комментария ямальцы признались, что и не думали, что так похолодает. Не желая снова переодеваться в теплую одежду, многие замерзли в привычных еже легких нарядах.

Кадрами побелевшей тундры поделился в своем Инстаграм и председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Фото: instagram.com/yamkin_sm

По данным синоптиков, в ближайшие дни еще возможны осадки в виде снега по ночам и утрам. На этой неделе ожидается в основном пасмурная погода, температура воздуха поднимется до +5..+7 градусов днем. Уже к концу недели на Ямал снова придет потепление, заверили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU