2020-05-26T14:55:54+03:00
Общество

Ямальские предприниматели приняли участие в марафоне #СохранимБизнес89Вместе

Меры поддержки бизнесу в период пандемии постоянно дополняются в зависимости от ситуации
Анна Полякова
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Ямальские предприниматели приняли участие в марафоне #СохранимБизнес89Вместе Фото: yanao.ruЯмальские предприниматели приняли участие в марафоне #СохранимБизнес89Вместе Фото: yanao.ru
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В России 26 мая отмечается День предпринимательства. В этот день для ямальского бизнес-сообщества прошел онлайн-марафон #СохранимБизнес89Вместе. Эксперты и известные российские предприниматели рассказали, как развивать свое дело в новых условиях. Семинары прошли для представителей индустрии красоты, торговли, социального бизнеса, общепита, сферы здоровья и спорта.

На Ямале зарегистрировано почти 18 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, около 2 000 самозанятых. С профессиональным праздником представителей бизнес сообщества поздравил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он поблагодарил предпринимателей, которые в период пандемии безвозмездно помогает тем, кто больше всего в этом нуждается.

В связи с последствиями распространения вируса в регионе приняты три пакета мер поддержки предпринимателей. В их числе – выплаты социальному бизнесу в размере до 200 тысяч рублей, общепиту - от 30 до 200 тысяч в зависимости от числа работников, индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг и самозанятым - 30 тысяч рублей.

Также финансовая поддержка оказывается турагентствам и туроператорам. Кроме того, бизнесу предоставляются налоговые льготы, льготы по арендным платежам и другая поддержка. Более 1200 предпринимателей Ямала уже получили денежные выплаты.

Меры поддержки постоянно дополняются в зависимости от ситуации. В частности, в данный момент разрабатывается механизм, который позволит получать помощь тем предпринимателям, которые не могут воспользоваться мерами из-за несоответствия основного кода ОКВЭД фактической деятельности, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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