Глава Ямала поздравил земляков с Днём российского предпринимательства

26 Май 2020 2020-05-26T10:58:46+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил бизнес-сообщество Ямала с Днём российского предпринимательства.

В его торжественно обращении, которое глава региона опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что в эти сложные дни ямальские предприниматели проявили себя как настоящие северяне – сильные и ответственные люди. Несмотря на ограничения, поддерживали друг друга: снижали арендные платежи, предоставляли отсрочки по исполнению договоров. Благодаря такой взаимопомощи многим удалось выстоять в условиях пандемии.

Губернатор поблагодарил предпринимателей, которые безвозмездно помогают тем, кто в этом нуждается – врачам, пожилым людям, малоимущим семьям.

Одновременно Дмитрий Артюхов напомнил, что в регионе предприняты все усилия, чтобы поддержать предпринимателей на период ограничительных мер. Речь идет о предоставлении льгот по налогам и аренде, введены денежные выплаты для некоторых категорий, компенсации на создание рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU