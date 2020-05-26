Глава Ямала поздравил земляков с Днём российского предпринимательства
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил бизнес-сообщество Ямала с Днём российского предпринимательства.
В его торжественно обращении, которое глава региона опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что в эти сложные дни ямальские предприниматели проявили себя как настоящие северяне – сильные и ответственные люди. Несмотря на ограничения, поддерживали друг друга: снижали арендные платежи, предоставляли отсрочки по исполнению договоров. Благодаря такой взаимопомощи многим удалось выстоять в условиях пандемии.
Губернатор поблагодарил предпринимателей, которые безвозмездно помогают тем, кто в этом нуждается – врачам, пожилым людям, малоимущим семьям.
Одновременно Дмитрий Артюхов напомнил, что в регионе предприняты все усилия, чтобы поддержать предпринимателей на период ограничительных мер. Речь идет о предоставлении льгот по налогам и аренде, введены денежные выплаты для некоторых категорий, компенсации на создание рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU