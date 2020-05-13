2020-05-13T18:42:12+03:00
Общество

Дату сдачи ЕГЭ снова перенесли из-за коронавируса

Не все одиннадцатиклассники пойдут на итоговые испытания
Анна Полякова
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Дату сдачи ЕГЭ снова перенесли из-за коронавируса Фото: администрация СалехардаДату сдачи ЕГЭ снова перенесли из-за коронавируса Фото: администрация Салехарда
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Министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах в связи с эпидемической ситуацией. Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время. Напомним, ранее их старт перенесли на 8 июня.

При этом сдавать ЕГЭ в этом году будут не все одиннадцатиклассники. На итоговые испытания пойдут лишь те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Экзамены отменяются для тех одиннадцатиклассников, кто не планирует поступать в вузы. Речь идет и о обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

Для девятиклассников полностью отменили экзамены в этом году, оценки в аттестат им выставят на основе годовых отметок. Но они, как и остальные ученики, в начале учебного года напишут ВПР, чтобы учителя могли оценить пробелы в знаниях и скорректировать программы.

Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на «отлично» оба полугодия.

Министерство высшего образования и науки сейчас вносит коррективы правила приемной кампании в вузах. Будет корректироваться приемная кампания в части сроков. Что касается стоимости обучения, то Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год расценки не выше уровня 2019/20 учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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