2020-05-19T08:37:59+03:00
Общество

В центре Салехарда появится новый сквер

Проект предусматривает сохранение растущих деревьев и посадку новых
Анна Полякова
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В центре Салехарда появится новый сквер Фото: salekhard.orgВ центре Салехарда появится новый сквер Фото: salekhard.org
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В Салехарде к концу лета появится новый сквер. Он расположится на улице Чубынина. Благоустройство территории ведётся в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Работы уже начались, сейчас демонтируют старую плитку. Затем будет произведена планировка территории, отсыпка и уплотнение грунта, уложена новая тротуарная плитка, установлены лавочки и декоративная подсветка. Проект предусматривает сохранение растущих деревьев и посадку новых.

- В итоге здесь появится новый, красивый, уютный сквер, который, несомненно, станет местом притяжения жителей и гостей города, - комментирует генеральный директор салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога.

По словам нового архитектора окружной столицы Александра Панфилова, город необходимо объединять визуально, колористически и общественными пространствами.

- Здесь нужно вести огромную работу по озеленению и благоустройству – да, это огромный пласт работ. Это будет делаться не за год и не за два. Учитывая, как здесь всё медленно растёт, это надо делать уже сейчас, чтобы наши дети этому радовались, - говорит Александр Панфилов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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