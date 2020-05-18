Новый архитектор Салехарда планирует столицу Ямала превратить в 15-минутный город

18 Май 2020 2020-05-18T15:01:06+03:00

Окружной центр может стать более компактным и комфортным для жизни

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Новый главный архитектор Салехарда Александр Панфилов рассказал, каким видит город в ближайшей перспективе. По его мнению, ямальской столице не хватает, в первую очередь, зеленых зон. Он считает, что решением этой проблемы важно заняться уже сейчас, с учетом того, что на Севере растет все медленно.

По словам главного архитектора, учитывая планы по расселению горожан из непригодного жилья и застройку города, существует реальная возможность сделать город более компактным и комфортным для жизни.

- Здесь можно воплотить идею 15-минутного города- за это время человек должен добраться до любого парка, общественного места. Если убрать ветхие дома и поднять новые до 5-8 этажей, то город получит большой процент компактной застройки, - говорит Александр Панфилов.

Что касается парковочных мест, то новый архитектор уверен, что в этом вопросе нужно считаться с мнением горожан: «Если людям проще оставить автомобиль возле дома, то они будут это делать. Сколько бы мы паркингов не построили».

Однако, утверждает архитектор, в условиях вечной мерзлоты правильнее говорить о паркингах на нулевом этаже жилого дома. Это немногим поднимет первый этаж от привычной высоты, при этом позволит более аккуратно работать с сетями, которые выходят под дом.

В старых деревянных домах он видит объекты культурного наследия. Некоторые из них, где жил, например, почетный гражданин города, можно законсервировать или воссоздать. Городу, по его мнению, необходимо сохранить память поколений, передает «Север-Пресс».

Напомним, Александр Панфилов, ранее заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства Тюменского индустриального университета, 1 апреля назначен на должность главного архитектора Салехарда, сообщает администрация Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU