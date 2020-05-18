Глава Пуровского района увеличил перечень продуктов в наборах для школьников

18 Май 2020 2020-05-18T11:01:14+03:00

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Глава Пуровского района принял решение увеличить перечень продуктов питания, входящих в продуктовый набор для школьников. Кампания по их выдаче продолжится с 18 по 20 мая.

Продуктовый набор составлен из расчёта количества учебных дней в мае месяце, объём продуктов питания соответствует требованиям СанПиН и согласован с территориальным отделом Роспотребнадзора.

- Перечень продуктов увеличен и для таркосалинских и уренгойских учеников 5-11 классов, которые в школе получали бесплатно только завтрак, - сообщили в районном департаменте образования.

Таким образом, все пуровские школьники независимо от принадлежности к льготной категории в мае будут обеспечены идентичными по перечню продуктов питания продуктовыми наборами.

В набор входят 13 наименований продуктов: крупа рис, крупа гречневая, молоко, молоко сгущённое, макаронные изделия, консервы рыбные, сок фруктовый, тушёнка мясо говядина, сахар, мука, масло растительное, печенье и шоколад молочный.

Каждая школа района самостоятельно формирует набор, поэтому допустимы различия по наименованию производителей. Все продукты питания будут в фабричной упаковке с указанием срока годности. Объём продуктов питания регулируется стоимостью горячего питания, которое ребята получали в школе бесплатно до перехода на обучение с применением дистанционных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU