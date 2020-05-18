Глава Пуровского района увеличил перечень продуктов в наборах для школьников
Глава Пуровского района принял решение увеличить перечень продуктов питания, входящих в продуктовый набор для школьников. Кампания по их выдаче продолжится с 18 по 20 мая.
Продуктовый набор составлен из расчёта количества учебных дней в мае месяце, объём продуктов питания соответствует требованиям СанПиН и согласован с территориальным отделом Роспотребнадзора.
- Перечень продуктов увеличен и для таркосалинских и уренгойских учеников 5-11 классов, которые в школе получали бесплатно только завтрак, - сообщили в районном департаменте образования.
Таким образом, все пуровские школьники независимо от принадлежности к льготной категории в мае будут обеспечены идентичными по перечню продуктов питания продуктовыми наборами.
В набор входят 13 наименований продуктов: крупа рис, крупа гречневая, молоко, молоко сгущённое, макаронные изделия, консервы рыбные, сок фруктовый, тушёнка мясо говядина, сахар, мука, масло растительное, печенье и шоколад молочный.
Каждая школа района самостоятельно формирует набор, поэтому допустимы различия по наименованию производителей. Все продукты питания будут в фабричной упаковке с указанием срока годности. Объём продуктов питания регулируется стоимостью горячего питания, которое ребята получали в школе бесплатно до перехода на обучение с применением дистанционных технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU