2020-05-14T16:22:40+03:00
Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна в Новом Уренгое

Малышку доставили в больницу
Анна Полякова
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Следователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна в Новом Уренгое Фото: из открытых источниковСледователи выясняют обстоятельства падения ребенка из окна в Новом Уренгое Фото: из открытых источников
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В Новом Уренгое началась доследственная проверка по факту падения малолетнего ребенка из окна. Это случилось днем 14 мая. Девочка 2018 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого многоквартирного. Малышка доставлена в больницу, где теперь врачи борются за ее жизнь.

Следственным отделом по г.Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту травмирования ребенка при падении из окна квартиры. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства происшествия, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следственное управление обращается к жителям региона с напоминанием о том, что ежегодно с началом летне-весеннего сезона регистрируются случаи падения детей из окон. Ямальцев призывают проявлять бдительность и помнить, что открытое окно может быть смертельно опасно для ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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