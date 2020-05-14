2020-05-14T15:05:52+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое из окна многоэтажки выпал ребенок

Полиция выясняет обстоятельства случившегося
Анна Полякова
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В Новом Уренгое из окна многоэтажки выпал ребенокВ Новом Уренгое из окна многоэтажки выпал ребенокФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое сегодня, 14 мая, из окна многоэтажного дома в микрорайоне Советский выпал ребёнок. Очевидцы сообщают, что девочке около года. Окно, из которого, летела малышка, на четвертом этаже. На место прибыла карета скорой помощи. Девочку в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Она находится в реанимации. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

- Из окна четвертого этажа выпала полуторагодовалая девочка. К этому моменту известно, ребенок из благополучной семьи, которая на учете не состоит. Само происшествие случилось из-за неосторожности взрослых. Проводится проверка, - сообщила начальник ОИиОС УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу Ирина Будькина «Комсомольской правде – Ямал».

Ранее жителям Ямала напомнили о начале сезона открытых окон. Ежегодно с наступлением весны и установлением тёплой погоды отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон. Печальная статистика говорит о том, что большинство случаев происходит из-за порвавшейся москитной сетки, либо отставленного открытым окна.

Следственное управление СК России по ЯНАО предупреждает северян о необходимости более ответственного подхода родителей к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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