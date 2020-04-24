2020-04-24T10:53:22+03:00
Общество

Ямальцам напомнили об опасности открытых окон для детей

Большинство случаев происходит из-за порвавшейся москитной сетки
Анна Полякова
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Ямальцам напомнили об опасности открытых окон для детейЯмальцам напомнили об опасности открытых окон для детейФото: Ольга Крыльцова
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Жителям Ямала напомнили о начале сезона открытых окон. Следственное управление СК России по ЯНАО предупреждает северян о необходимости более ответственного подхода родителей к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.

Ежегодно с наступлением весны и установлением тёплой погоды отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон. Печальная статистика выпадения детей из окон говорит о том, что большинство случаев происходит из-за порвавшейся москитной сетки, либо отставленного открытым окна.

СУ СКР по ЯНАО обращает внимание взрослых на то, что если в доме есть маленькие дети, то окно в их присутствии должно быть закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ.

- Как правило, падение детей происходит в момент отсутствия контроля со стороны взрослых. Нельзя разрешать своим детям играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – это место для его игр и развлечений, - обращаются к ямальцам представители регионального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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