13 Май 2020 2020-05-13T07:48:40+03:00

Между Салехардом и Лабытнанги снова стали курсировать «подушки» Фото: департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Река Обь в районе окружной столицы очистилась от больших ледовых полей. В связи с этим на маршрут Салехард – Лабытнанги вновь вышли суда на воздушной подушке. Перевозки пассажиров возобновились сегодня, 13 мая, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Накануне, напомним, между городами курсировал вертолет.

Работать они будут ежедневно с 06:45 до 23:00. Для пассажиров введен обязательный масочный режим. Стоимость билета на «подушку» для взрослого пассажира составляет 135 рублей, для ребенка - 67 рублей 50 копеек, стоимость провоза 10 кг багажа - 13 рублей 50 копеек.

На постоянной основе ведётся мониторинг ледовой обстановки, когда река полностью очистится ото льда, на линию выйдут паромы.

ИСТОЧНИК KP.RU