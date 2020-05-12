12 Май 2020 2020-05-12T06:16:53+03:00

«Подушки» на маршруте Салехард – Лабытнаги готов заменить вертолет Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Для перевозки пассажиров через реку Обь по маршруту Салехард – Лабытнаги готов вертолёт. Накануне, 11 мая, в районе переправы заметили первые подвижки льда. Когда начнётся ледоход, движение судов на воздушной подушке будет приостановлено.

После приостановки работы «подушек» рейсы начнет выполнять вертолет. Он будет летать по накоплению, при загрузке 50%. На вертолёте, так же как на «подушках» введён масочный режим. Всех пассажиров просят соблюдать его.

Билет для взрослого пассажира на вертолёт будет стоить – 1 130 рублей, детский – 565 рублей. Сверхнормативный багаж (свыше 20 кг) – 11 рублей 30 копеек за 1 кг, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- Суда на возобновят работу после прохода большого льда и будут работать до выхода на линию паромов, - рассказал директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Ледоход может сопровождаться усилением ветра и вносить корректировки в расписание работы вертолетов, поэтому жителям рекомендуется заранее позаботиться о переезде через переправу.

Информацию по расписанию вертолётов можно узнать по телефону аэропорта окружной столицы: 8 (34922) 4-17-36, 3-89-32.

ИСТОЧНИК KP.RU