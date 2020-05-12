2020-05-12T06:16:53+03:00
Общество

«Подушки» на маршруте Салехард – Лабытнаги готов заменить вертолет

Пассажиров просят соблюдать масочный режим
Анна Полякова
Поделиться:
«Подушки» на маршруте Салехард – Лабытнаги готов заменить вертолет Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО«Подушки» на маршруте Салехард – Лабытнаги готов заменить вертолет Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

Для перевозки пассажиров через реку Обь по маршруту Салехард – Лабытнаги готов вертолёт. Накануне, 11 мая, в районе переправы заметили первые подвижки льда. Когда начнётся ледоход, движение судов на воздушной подушке будет приостановлено.

После приостановки работы «подушек» рейсы начнет выполнять вертолет. Он будет летать по накоплению, при загрузке 50%. На вертолёте, так же как на «подушках» введён масочный режим. Всех пассажиров просят соблюдать его.

Билет для взрослого пассажира на вертолёт будет стоить – 1 130 рублей, детский – 565 рублей. Сверхнормативный багаж (свыше 20 кг) – 11 рублей 30 копеек за 1 кг, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- Суда на возобновят работу после прохода большого льда и будут работать до выхода на линию паромов, - рассказал директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Ледоход может сопровождаться усилением ветра и вносить корректировки в расписание работы вертолетов, поэтому жителям рекомендуется заранее позаботиться о переезде через переправу.

Информацию по расписанию вертолётов можно узнать по телефону аэропорта окружной столицы: 8 (34922) 4-17-36, 3-89-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпускники школ и студенты Ямала будут готовиться к экзаменам в классах
В Ноябрьске умерла женщина, подавившись шашлыком
На Ямале начался централизованный завоз топлива
На Ямале ввели дополнительные меры безопасности в период весенней охоты
Дошкольники Ямала начали получать продуктовые наборы
В стационары больниц ЯНАО больше не госпитализируют контактных по коронавирусу
В посёлках Пангоды и Ханымей снят карантин
Работодателям Ямала рекомендовано сохранить удаленный режим работы сотрудников
На Ямале будут бесплатно раздавать многоразовые защитные маски
В Ноябрьске подросток на велосипеде попал под колеса иномарки
В Ямальском районе мужчина зарезал односельчанина
На Ямале возобновляют работу парикмахерские и магазины
«Подушки» на маршруте Салехард – Лабытнаги готов заменить вертолет
Погода на Ямале 12 мая: ожидаются дожди и грозы
Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 мая 2020 г.: 62 новых заболевших
Дмитрий Артюхов рассказал о перспективах лечения больных коронавирусом
Погода на Ямале 11 мая: облачно и прохладно
Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 мая 2020 г.: в надымском вахтовом общежитии – 40 случаев COVID-19