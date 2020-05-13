На Ямале начали выдавать бесплатные маски

13 Май 2020 2020-05-13T06:00:30+03:00

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В Салехарде волонтёры за день раздали пассажирам автобуса более 700 защитных масок. В ближайшие дни они намерены вручать средства защиты и в других общественных местах города: вблизи магазинов и мест оказания услуг. Всего на Ямале в рамках акции «Северяне против коронавируса» запланировано распространение более 40 000 защитных масок.

Напомним, акция «Северяне против коронавируса» запущена 13 апреля. Жители города, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью, оставив заявку на приобретение многоразовых защитных масок на сайте.

Ранее сообщалось, что ряд ограничений для большинства жителей региона уже снимается, но режим самоизоляции на Ямале продлён до конца мая. Носить одноразовые или многоразовые маски и соблюдать дистанцию обязаны все жители округа. Это касается пребывания в общественных местах, в магазинах, аптеках, в местах оказания услуг, общественном транспорте, в том числе такси.

ИСТОЧНИК KP.RU