Для ямальцев создали специальный сайт, чтобы проверить наличие масок в аптеках

7 Май 2020 2020-05-07T15:49:31+03:00

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Правительство Ямала создало сайт для проверки наличия и стоимости защитных масок в аптеках и торговых точках округа maski.yanao.ru. Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, на виртуальной карте размещена информация о точках продажи масок в каждом муниципалитете, а также о местных производителях средств индивидуальной защиты.

- Сейчас высокий спрос на средства индивидуальной защиты. Поэтому важно собрать в одном месте информацию о точках продажи масок, а также о наших производителях, которые занимаются важным и нужным делом, - подчеркнул директор департамента государственного заказа ЯНАО Олег Клочков.

Сейчас на карту добавлены 57 точек продажи, а также 32 производителя. Информация будет обновляться два раза в неделю. По данным мониторинга департамента экономики Ямала, маски есть в продаже во всех муниципалитетах. В наличии защитные средства разных ценовых категорий в зависимости от производителя и функционала. Фактов завышения цен и спекулятивных явлений не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU