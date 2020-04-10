2020-04-10T10:37:12+03:00
Общество

Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги работает в привычном режиме

Из четырех зимников работает только один
Анна Полякова
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Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги работает в привычном режимеЛедовая переправа Салехард – Лабытнанги работает в привычном режимеФото: Анна Полякова
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Ледовая переправа СалехардЛабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешён для колёсных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных – до 45 тонн.

Еще один зимник из четырех действует на Ямале, но только с ограничениями. Движение по сезонной трасе Коротчаево – Красноселькуп открыто для полноприводных машин с 08.00 до 20:00 не тяжелее 3,5 тонн. С 20:00 до 08.00 на дорогу пропускают транспорт общей массой до 20 тонн.

Участок Азовы-Теги зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги закрыт с 6 апреля. В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) движение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азовы тоже закрыто, ведутся работы по расчистке трассы.

Автозимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале так и не введён в эксплуатацию в этом сезоне. Движение запрещено.

Как ранее сообщалось, зимняя автодорога Салехард – Надым 10 апреля закрыта для проезда окончательно, так как на ледовых переправах выявлено наличие поверхностных вод, что не гарантирует безопасного проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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