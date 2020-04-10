2020-04-10T06:15:11+03:00
Общество

Автозимник Салехард-Надым 10 апреля будет окончательно закрыт

Проезд по строящейся дороге категорически запрещен
Анна Полякова
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Автозимник Салехард-Надым 10 апреля будет окончательно закрыт Фото: dgzp.yanao.ruАвтозимник Салехард-Надым 10 апреля будет окончательно закрыт Фото: dgzp.yanao.ru
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Зимняя дорога СалехардНадым 10 апреля будет окончательно закрыта, проезд по строящейся дороге категорически запрещен. На данный момент по сезонной трассе разрешен проезд только ночью. С 20:00 до 08:00 она доступна для полноприводного транспорта массой от 3,5 до 30 тонн. Днем движение закрыто для всех транспортных средств.

Напомним, уже в конце этого года должен быть открыт сквозной проезд по автодороге Надым-Салехард. Такую задачу поставил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в «Год дорог».

Подрядные организации приступили к выполнению противопаводковых мероприятий и подготовке земляного полотна для устройства дорожной одежды. В связи с этим проезд по строящейся дороге разрешён только для технологического транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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