Автозимник Салехард-Надым 10 апреля будет окончательно закрыт

10 Апр 2020 2020-04-10T06:15:11+03:00

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Зимняя дорога Салехард — Надым 10 апреля будет окончательно закрыта, проезд по строящейся дороге категорически запрещен. На данный момент по сезонной трассе разрешен проезд только ночью. С 20:00 до 08:00 она доступна для полноприводного транспорта массой от 3,5 до 30 тонн. Днем движение закрыто для всех транспортных средств.

Напомним, уже в конце этого года должен быть открыт сквозной проезд по автодороге Надым-Салехард. Такую задачу поставил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в «Год дорог».

Подрядные организации приступили к выполнению противопаводковых мероприятий и подготовке земляного полотна для устройства дорожной одежды. В связи с этим проезд по строящейся дороге разрешён только для технологического транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU