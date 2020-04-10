2020-04-10T10:18:31+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале увеличат в двое число коек для больных COVID-19

Рекомендованное количество мест в больницах уже создано
Анна Полякова
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На Ямале увеличат в двое число коек для больных COVID-19На Ямале увеличат в двое число коек для больных COVID-19Фото: Ольга Крыльцова
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал поручение увеличить число коек для лечения тяжёлых больных COVID-19. Об этом он сообщил в своем видеообращении к землякам, которое он опубликовал в социальной сети после трагической новости о смерти одного из пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Глава региона пояснил, что согласно рекомендациям Минздрава, на Ямале необходимо создать 272 специализированные койки для лечения тяжёлых больных этим вирусом. Они уже созданы. При этом он поручил увеличить это число вдвое – до 500.

При этом он подчеркнул, что жители региона должны понимать, что никаких коек не хватит, если они будут беспечны и безответственны.

- Если первое время кто-то считал, что всё обойдётся, что всё это раздуто и преувеличено, то сейчас таких уже быть не должно. Нужно брать ответственность за себя и за своих близких, - подчеркнул глава региона, напомнив о коварстве новой инфекции, когда одного зараженного человека хватает, чтобы вирус запустил целую цепочку заболевших.

Одновременно губернатор выразил надежду, что новые места в больницах все-таки не понадобятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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