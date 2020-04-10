2020-04-10T09:07:16+03:00
Экономика

АО «Транснефть – Сибирь» приступило к весеннему геомониторингу объектов

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АО «Транснефть – Сибирь» приступило к весеннему геомониторингу объектовАО «Транснефть – Сибирь» приступило к весеннему геомониторингу объектов
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АО «ТранснефтьСибирь» приступило к проведению весеннего цикла геотехнического мониторинга объектов магистрального нефтепровода (МН) Заполярье – Пурпе.

Трасса нефтепровода пересекает участки многолетнемерзлых грунтов, на них развиваются опасные геологические процессы, связанные с оттаиванием, размывом и смещением. В целях мониторинга данных процессов, влияющих на безопасную эксплуатацию МН, разработана специальная система. Она включает техническую диагностику нефтепровода, анализ его пространственного положения и параметров, характеризующих гидрогеологические условия прокладки трубы.

Система геотехнического мониторинга предусматривает непрерывный автоматический сбор данных и периодический контроль параметров. Два раза в год специалисты измеряют температуру многолетнемерзлых грунтов с использованием термометрических скважин, проводят внутритрубную диагностику определения пространственного положения нефтепровода, контроль планово-высотного положения объектов линейной части и НПС.

Данные меры позволяют повысить точность определения пространственного положения трубопровода, проводить калибровку расчетных моделей по натурным данным и, соответственно, снижать риски возникновения деформаций трубопровода. Также ведется обследование трассы с летательных аппаратов с применением инновационной технологии воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотофотосъемки сверхвысокого разрешения.

В сравнении с аналогичными традиционными методами, эффективность использования такой системы мониторинга позволяет добиться снижения операционных затрат более чем в четыре раза.

Результаты измерений и обследований заносятся в информационную базу данных, где систематизируются. Полученные сведения являются основой для проведения комплексного анализа текущего технического состояния объектов нефтепровода и формирования прогноза его изменения при планируемых условиях эксплуатации.

Цель работ – обеспечение безопасной эксплуатации магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности АО «Транснефть – Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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