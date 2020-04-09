2020-04-09T10:05:19+03:00
Общество

Более 400 добровольцев помогают самоизолированным пожилым ямальцам

Чаще всего к добровольцам обращаются с просьбой помочь в доставке продуктов и лекарств
Анна Полякова
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Более 400 добровольцев помогают самоизолированным пожилым ямальцам Фото: salekhard.orgБолее 400 добровольцев помогают самоизолированным пожилым ямальцам Фото: salekhard.org
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Более 400 добровольцев оказывают помощь пожилым ямальцам во время режима самоизоляции. Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, волонтеры-медики в этом деле не одиноки. Их поддерживают не только словом, но и делом волонтеры Победы, активисты движения «Лиза Алерт», представители Арктического центра добровольчества и неравнодушные ямальцы.

Пожилые ямальцы чаще всего обращаются к добровольцам с просьбой помочь в доставке продуктов и лекарств. Иногда им требуется необходима помощь и с коммунальными платежами.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил штаб Всероссийской акции #МыВместе в Салехарде. Глава региона поблагодарил добровольцев за помощь пожилым людям, которые вынуждены оставаться взаперти.

Стать волонтерам может каждый. Нужно пройти регистрацию на сайте. На сегодня обработано более 750 заявок.

Ранее "Комсомольская правда - Ямал" сообщала, что салехардские волонтёры получили транспорт для доставки продуктов и предметов первой необходимости горожанам старше 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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