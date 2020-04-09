Более 400 добровольцев помогают самоизолированным пожилым ямальцам
Более 400 добровольцев оказывают помощь пожилым ямальцам во время режима самоизоляции. Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, волонтеры-медики в этом деле не одиноки. Их поддерживают не только словом, но и делом волонтеры Победы, активисты движения «Лиза Алерт», представители Арктического центра добровольчества и неравнодушные ямальцы.
Пожилые ямальцы чаще всего обращаются к добровольцам с просьбой помочь в доставке продуктов и лекарств. Иногда им требуется необходима помощь и с коммунальными платежами.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил штаб Всероссийской акции #МыВместе в Салехарде. Глава региона поблагодарил добровольцев за помощь пожилым людям, которые вынуждены оставаться взаперти.
Стать волонтерам может каждый. Нужно пройти регистрацию на сайте. На сегодня обработано более 750 заявок.
Ранее "Комсомольская правда - Ямал" сообщала, что салехардские волонтёры получили транспорт для доставки продуктов и предметов первой необходимости горожанам старше 60 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU