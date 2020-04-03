2020-04-03T09:30:52+03:00
Общество

Салехардским волонтёрам выделили транспорт для доставки продуктов

Добровольцы приезжают в масках и перчатках
Анна Полякова
Поделиться:
Салехардским волонтёрам выделили транспорт для доставки продуктов Фото: salekhard.orgСалехардским волонтёрам выделили транспорт для доставки продуктов Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Салехардские волонтёры получили транспорт для доставки продуктов и предметов первой необходимости горожанам старше 60 лет. От местных пенсионеров поступило 11 заявок. Неравнодушные салехардцы откликнулись на помощь жителей, которые находятся в зоне риска. В основном, просили приобрести еду, лекарства, средства защиты и дезинфекции, сообщили в администрации города.

Волонтёры приезжают в масках и перчатках, контакт с жильцами – минимален. Руководитель регионального исполкома ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий отметил, что новая техника позволит оперативно и комфортно развозить продукты по адресам, потому что до этого разносили пакеты своими силами. Все поступившие заявки стараются отработать в течение дня, потому что понимают, как важно это для пенсионеров

К всероссийской акции помощи пожилым людям #МыВместе с 16 марта присоединились 16 салехардских волонтеров.

Напомним, что в округе для ямальцев почтенного возраста установлен режим самоизоляции до 15 апреля. Оставить заявку на покупку товаров можно по телефону «горячей линии» 8-800-302-94-40 в будние дни с 8.00 до 20.00. Всё необходимое приобретается за счёт средств гражданина, доставка – бесплатная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Надымчанин убил гостью, тело завернул в ковер и спрятал в подвал
В Салехарде выбрали самый чистый двор
Ямальский путешественник вернулся из экспедиции «Легенды Арктики-2020»
В Салехарде автобусы с 6 апреля будут ходить по новому расписанию
Предприниматель Ханымея развозит землякам бесплатный хлеб
Салехардским волонтёрам выделили транспорт для доставки продуктов
В Салехарде будут курсировать автомобили с громкоговорителями
В Салехарде, Надыме и Тарко-Сале городская среда признана самой благоприятной
Библиотека Ямала запустила онлайн-уроки по английскому для самоизолированных
В Ноябрьске ночью сгорел расселенный дом
В Лабытнанги мошенники зарабатывают на медицинских масках
Погода на Ямале 3 апреля: температура воздуха -1 ... -6 градусов
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 апреля 2020 года составило 12 человек
Продление нерабочей недели в Салехарде: власти Ямала сами решат до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Ямальцы, заболевшие коронавирусом, за границу в марте не выезжали
В Ноябрьске волонтерам дадут микроавтобус для помощи самоизолированным
В Салехарде общественники шьют защитные маски
В Ноябрьске включат муниципальную систему оповещения
Салехардские таланты могут показать себя на «Табуретке»