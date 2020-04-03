Салехардским волонтёрам выделили транспорт для доставки продуктов

3 Апр 2020 2020-04-03T09:30:52+03:00

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Салехардские волонтёры получили транспорт для доставки продуктов и предметов первой необходимости горожанам старше 60 лет. От местных пенсионеров поступило 11 заявок. Неравнодушные салехардцы откликнулись на помощь жителей, которые находятся в зоне риска. В основном, просили приобрести еду, лекарства, средства защиты и дезинфекции, сообщили в администрации города.

Волонтёры приезжают в масках и перчатках, контакт с жильцами – минимален. Руководитель регионального исполкома ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий отметил, что новая техника позволит оперативно и комфортно развозить продукты по адресам, потому что до этого разносили пакеты своими силами. Все поступившие заявки стараются отработать в течение дня, потому что понимают, как важно это для пенсионеров

К всероссийской акции помощи пожилым людям #МыВместе с 16 марта присоединились 16 салехардских волонтеров.

Напомним, что в округе для ямальцев почтенного возраста установлен режим самоизоляции до 15 апреля. Оставить заявку на покупку товаров можно по телефону «горячей линии» 8-800-302-94-40 в будние дни с 8.00 до 20.00. Всё необходимое приобретается за счёт средств гражданина, доставка – бесплатная.

ИСТОЧНИК KP.RU