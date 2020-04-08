В ЗАГСах Ямала меняется порядок приёма жителей

8 Апр 2020 2020-04-08T15:41:29+03:00

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Отделы службы ЗАГС на Ямале меняют порядок приёма жителей. Новые условия начинают действовать в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции.

Все услуги предоставляются по предварительной записи, за исключением регистрация смерти. Она осуществляется в обычном режиме работы отделов ЗАГС.

Если человеку нужно зарегистрировать рождение ребёнка, он должен сначала позвонить в отдел ЗАГС по месту жительства и записаться на приём.

Как отметила руководитель службы ЗАГС Ямала Галина Рассадина, это необходимо для того, чтобы сократить количество контактов между посетителями. Она также сообщила, что до 1 июня приостановлена государственная регистрация браков.

Около 250 пар планируют в этот период сыграть свадьбы. Всем парам предложены новые даты после 1 июня. В случае, когда имеются особые обстоятельства, например, беременность, регистрация браков будет проводиться в ранее запланированные даты, но без участия гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU