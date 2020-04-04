2020-04-04T16:51:07+03:00
Общество

Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: до лета свадьбы запрещены

Ограничения продлятся до 1 июня
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: до лета свадьбы запрещеныРегистрация браков на Ямале во время коронавируса: до лета свадьбы запрещеныФото: Татьяна Коркина
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На Ямале приостановлена государственная регистрация заключения браков с 4 апреля по 1 июня 2020 года. Об этом сообщили в Оперативном штабе по профилактике коронавируса на Ямале.

По данным источника, органы ЗАГС обязаны изменить даты регистрации брака на новые, после 1 июня 2020 года. Исключения составит наличие особых обстоятельств, но без приглашения гостей в ЗАГС.

Ранее с таким же решением выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ограничения вступили в силу с 1 апреля, продлятся они до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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