Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: до лета свадьбы запрещены
Ограничения продлятся до 1 июня
Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: до лета свадьбы запрещеныФото: Татьяна Коркина
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На Ямале приостановлена государственная регистрация заключения браков с 4 апреля по 1 июня 2020 года. Об этом сообщили в Оперативном штабе по профилактике коронавируса на Ямале.
По данным источника, органы ЗАГС обязаны изменить даты регистрации брака на новые, после 1 июня 2020 года. Исключения составит наличие особых обстоятельств, но без приглашения гостей в ЗАГС.
Ранее с таким же решением выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ограничения вступили в силу с 1 апреля, продлятся они до 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU