2020-04-08T15:23:16+03:00
Общество

В Салехарде вводится система пропусков на въездах в город

Документ действителен на период действия режима повышенной готовности
Анна Полякова
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В Салехарде вводится система пропусков на въездах в город Фото: salekhard.orgВ Салехарде вводится система пропусков на въездах в город Фото: salekhard.org
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В Салехарде вводится система пропусков на муниципальных контрольных пунктах, которые расположены на въезде в город со стороны села Аксарка и на переправе через Обь.

С 8 апреля пропуски необходимо иметь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в столице Ямала, сообщает администрация окружного центра. Уточняется, что данное требование продиктовано режимом повышенной готовности, введённым на Ямале с 16 марта.

Каждый выданный пропуск заносится в общий реестр, который ведёт администрация муниципального образования. Документ действителен на период действия режима повышенной готовности на территории Салехарда. Сведения о выданных пропусках направляются на муниципальные контрольные пункты должностными лицами в день их выдачи.

По данным оперативного штаба ЯНАО, 8 апреля в Салехарде зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе заболевших - 41 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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