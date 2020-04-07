7 Апр 2020 2020-04-07T09:05:52+03:00

В Муравленко выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре Фото: 89.mchs.gov.ru

Изменить размер текста: A A

В Муравленко началась доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Многоквартирный частично расселенный дом на улице Комсомольская горел вечером 6 апреля.

По данным следствия, в одной из квартир во время тушения обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель – 47-летний владелец сгоревшей квартиры.

Следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», дом признан аварийным, но на момент ЧП в двух квартирах проживали девять человек, из них двое дети. Жильцы самостоятельно покинули здания до приезда пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU