2020-04-07T09:05:52+03:00
Происшествия

В Муравленко выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре

Аварийный дом горел вечером 6 апреля
Анна Полякова
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В Муравленко выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре Фото: 89.mchs.gov.ruВ Муравленко выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Муравленко началась доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Многоквартирный частично расселенный дом на улице Комсомольская горел вечером 6 апреля.

По данным следствия, в одной из квартир во время тушения обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель – 47-летний владелец сгоревшей квартиры.

Следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», дом признан аварийным, но на момент ЧП в двух квартирах проживали девять человек, из них двое дети. Жильцы самостоятельно покинули здания до приезда пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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