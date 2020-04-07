В Муравленко выясняют обстоятельства гибели мужчины при пожаре
В Муравленко началась доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Многоквартирный частично расселенный дом на улице Комсомольская горел вечером 6 апреля.
По данным следствия, в одной из квартир во время тушения обнаружено тело мужчины. Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель – 47-летний владелец сгоревшей квартиры.
Следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», дом признан аварийным, но на момент ЧП в двух квартирах проживали девять человек, из них двое дети. Жильцы самостоятельно покинули здания до приезда пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU