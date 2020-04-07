В Муравленко во время пожара погиб мужчина

7 Апр 2020 2020-04-07T06:46:30+03:00

В Муравленко во время пожара обнаружили мертвого мужчину Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Муравленко вечером 6 апреля полыхал дом по улице Комсомольской. Сообщение о пожаре поступило в начале восьмого часа. Возгорание

Когда на место вызова прибыли огнеборцы, наблюдалось горел чердак. Данный дом признан аварийным, но на момент произошедшего пожара он был расселен лишь частично, в двух квартирах проживали девять человек, из них двое дети. Жильцы самостоятельно покинули здания до приезда пожарных подразделений. Угрозы рядом стоящим объектам не было.

Пожарным понадобилось около получаса для ликвидации открытого горения. В результате огнем поврежден дом ориентировочно на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения был обнаружен мужчина без признаков жизни, личность погибшего устанавливается, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU