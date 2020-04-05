5 Апр 2020 2020-04-05T22:58:17+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года составило 12 человек. Фото: правительства ЯНАО.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года: 12 человек. В своем обращении к жителям региона губернатор подчеркнул, что ожидаются результаты анализов из лаборатории «Вектор» и прогнозируется еще 20 положительных результатов.

- Имена всех потенциально зараженных известны, они уже изолированы, - уточнил Дмитрий Артюхов.

Также стало известно, что на Ямале тестируется в день по тысяче анализов. Тем, кто прибывает в регион из других мест необходимо не менее двух недель находиться дома на самоизоляции.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 12 подтвержденных случаев заболевания, 41 человек на госпитализации, так как были в контакте с больными. На карантине в режиме самоизоляции находятся 2 062 жителя региона, а 2 005 ямальцев уже сняты с карантина по истечении срока наблюдения. Такие данные предоставил оперативный штаб ЯНАО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Регистрация браков на Ямале во время коронавируса: до лета свадьбы запрещены

Ограничения продлятся до 1 июня (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU