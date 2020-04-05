Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года составило 12 человек
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года: 12 человек. В своем обращении к жителям региона губернатор подчеркнул, что ожидаются результаты анализов из лаборатории «Вектор» и прогнозируется еще 20 положительных результатов.
- Имена всех потенциально зараженных известны, они уже изолированы, - уточнил Дмитрий Артюхов.
Также стало известно, что на Ямале тестируется в день по тысяче анализов. Тем, кто прибывает в регион из других мест необходимо не менее двух недель находиться дома на самоизоляции.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 12 подтвержденных случаев заболевания, 41 человек на госпитализации, так как были в контакте с больными. На карантине в режиме самоизоляции находятся 2 062 жителя региона, а 2 005 ямальцев уже сняты с карантина по истечении срока наблюдения. Такие данные предоставил оперативный штаб ЯНАО.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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