28 Февр. 2020 2020-02-28T15:26:41+03:00

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Новом Уренгое проводится доследственная проверка после ДТП во дворе жилого дома. По имеющимся данным, днем 27 февраля водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на пятилетнего мальчика, который играл во дворе. Как ранее сообщалось, это случилось в 12.15 в микрорайоне Тундровый рядом с домом номер 5.

Видео происшествия попало в соцсети. На кадрах видно, что ребенок лежит на дороге, когда на него едет автомобиль. Машина протащила мальчика несколько метров. В результате с травмами малыш был доставлен в больницу.

Прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил ходатайство следственного управления о передаче материалов в следственный отдел по г.Новый Уренгой.

Сейчас, как сообщает СУ СКР по ЯНАО, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В Новом Уренгое автомобиль тащил под колесами сбитого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU