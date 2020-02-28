2020-02-28T07:09:32+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое ребенок попал под колеса автомобиля возле жилого дома

Ребенок угодил под машину, скатившись с кучи снега
Анна Полякова
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В Новом Уренгое ребенок попал под колеса автомобиля возле жилого дома Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое ребенок попал под колеса автомобиля возле жилого дома Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В ДТП возле жилого дома в Новом Уренгое27 февраля пострадал ребенок. Госавтоинспекция по ЯНАО сообщает, что в 12.15 в микрорайоне Тундровый рядом с домом номер 5 мальчик угодил под колеса автомобиля. Водитель за рулем «ВАЗ», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Известно, что 5-летний мальчик во дворе скатился с кучи снега прямо под машину, играя на улице без присмотра родителей. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых травмирован один ребёнок. С начала 2020 года в 1022 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 88 травмированы, в их числе 9 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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