Зимник Коротчаево - Красноселькуп открыли для грузовиков

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:20:02+03:00

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На Ямале сегодня, 27 февраля, работает только один зимник – Коротчаево - Красноселькуп, который накануне еще был закрыт из-за непогоды. В четверг он доступен для грузовых полноприводных автомобилей общей массой от 3.5 до 30 тонн.

Одновременно в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов транспортных средств по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Еще в среду он был единственной в регионе работающей сезонной дорогой

По-прежнему закрыт зимник Салехард – Надым. В районе трассы снег, порывистый ветер, ограниченная видимость. Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введен в эксплуатацию, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Дорожники напоминают, что выезд на закрытые зимники или их участки опасен для жизни, сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи, и в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU