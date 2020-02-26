2020-02-26T14:41:38+03:00
Общество

На Ямале после метели открылся только один зимник

Трасса Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги работает с ограничениями
Анна Полякова
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На Ямале после метели открылся только один зимник Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале после метели открылся только один зимник Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямале зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открылся после метели. С 15.00 26 февраля он работает с ограничениями. На сезонную трассу пускают только полноприводной транспорт массой до 3,5 тонн. Как сообщает Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа, с 20.00 движение будет открыто для полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн.

Утром все ямальские зимники были закрыты из-за ухудшения погодных условий — снег, порывистый ветер, ограниченная видимость. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в округе 26 февраля порывы ветра юго-западного направления достигали 20 м/с.

Ямальцам рекомендуют соблюдать установленный тоннаж на зимниках и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Без необходимости не создавайте очередь на КПП.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники»на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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