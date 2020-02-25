2020-02-25T14:06:59+03:00
Общество

Ямальские общественники рассказывают оленеводам о вкладе земляков в Великую Победу

Акция будет продолжаться и дальше
Анна Полякова
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Ямальские общественники рассказывают оленеводам о вкладе земляков в Великую Победу Фото: mo-yamal.ruЯмальские общественники рассказывают оленеводам о вкладе земляков в Великую Победу Фото: mo-yamal.ru
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Общественное движение «Ямал» продолжает акцию, в ходе которой рассказывает оленеводам Ямальского района об участниках Великой Отечественной войны, воевавших в составе оленно-лыжных батальонов.

В начале февраля члены движения побывали в районе Бованенково, а два дня назад на Хэнской стороне у панаевских оленеводов.

Как сообщает администрация Ямальского района, акция будет продолжаться и дальше. В планах у организаторов сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о том, какой вклад внесли ямальские оленеводы в Победу над нацистской Германией.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что в юбилейную годовщину Великой Победы впервые в регионе прошло мероприятие, посвящённое оленно-лыжным батальонам и северному оленю в годы Великой Отечественной войны. В народе их прозвали северной кавалерией.

Как сообщает Ассоциации «Ямал-потомкам!», в первые годы войны были сформированы пять оленетранспортных эшелонов, общей численностью более 600 человек и более 7000 голов ездовых оленей. Эшелоны стали основой для создания на Карельском фронте оленно-лыжных батальонов и оленьих транспортов (рот). Оленно-лыжные батальоны - воинские подразделения формировавшиеся, в том числе, и из оленеводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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