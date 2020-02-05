На Ямале отметили «День войскового оленя»

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:23:24+03:00

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В юбилейную годовщину Великой Победы впервые на Ямале прошло мероприятие, посвящённое оленно-лыжным батальонам и северному оленю в годы Великой Отечественной войны. В народе их прозвали северной кавалерией. Именно так и назвали документальный фильм, который показали гостям мероприятия. В нем говорилось о вкладе в борьбу с фашизмом коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщает Ассоциации «Ямал-потомкам!», в первые годы войны были сформированы пять оленетранспортных эшелонов, общей численностью более 600 человек и более 7000 голов ездовых оленей. Эшелоны стали основой для создания на Карельском фронте оленно-лыжных батальонов и оленьих транспортов (рот). Оленно-лыжные батальоны - воинские подразделения формировавшиеся, в том числе, и из оленеводов.

Совет Старейшин Ассоциации «Ямал-потомкам!» и работники окружного Центра национальных культур организовали и провели памятное мероприятие 4 февраля.

Фото: личная страничка Тимур Акчурина

Напомним, исполнительный директор Союза оленеводов Тимур Акчурин в октябре 2019 года выступил с инициативой - установить на Ямале День фронтового оленя, тем самым увековечить память об этом благородном животном и его подвигах.

Оленно-транспортные батальоны действовали в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. В условиях Севера при отсутствии дорог и долгой зиме они стали незаменимой альтернативой механизированным транспортным средствам. Батальоны формировались в основном из представителей коренных народов Севера, которые традиционно занимались оленеводством и заступали на службу вместе со своими стадами.

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ИСТОЧНИК KP.RU