25 Февр. 2020 2020-02-25T09:50:25+03:00

На Ямале в выходные пострадали два снегоходчика Фото: Госавтоинспекция Ямала

Один столкнулся с вездеходом, другой не справился с ухабом

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В минувшие выходные два водителя снегоходов попали в ДТП. Оба получили травмы, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

В первом случае авария произошло 23 февраля около 4.00 в селе Новый Порт Ямальского района. Мужчина за рулем снегохода «Ямаха» не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем «Трэкол». В результате ДТП водитель снегохода госпитализирован.

В то же самое время только 24 февраля 00 в 15 км от села Самбург Пуровского района водитель снегохода «Буран» наехал на снежный ухаб. В результате происшествия он получил травму.

По данным регионального ведомства, за минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 40 ДТП, в результате которых травмированы 6 человек. С начала 2020 года в 884 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 82 травмированы, в их числе 7 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU