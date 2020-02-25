2020-02-25T09:48:21+03:00
Происшествия

В Лабытнанги в ДТП пострадали два маленьких пассажира

Водитель врезался в опору фонаря
Анна Полякова
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В Лабытнанги в ДТП пострадали два маленьких пассажира Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Лабытнанги в ДТП пострадали два маленьких пассажира Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Лабытнанги маленькие пассажиры автомобиля «Шевроле» пострадали в ДТП 23 февраля. Авария произошла около 13.05 на улице Первомайской, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного фонаря. От удара дети получили травмы. Были ли они пристегнуты ремнями безопасности, не уточняется.

По данным регионального ведомства, за минувшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 40 ДТП, в результате которых травмированы 6 человек. С начала 2020 года в 884 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 82 травмированы, в их числе 7 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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