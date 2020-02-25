25 Февр. 2020 2020-02-25T09:35:59+03:00

В Салехарде под окнами ветерана в День защитника Отечества устроили флешмоб Фото: Администрация Салехарда

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Ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова, живущего в Салехарде, горожане поздравили с Днем защитника Отечества, организовав флешмоб.

23 февраля под окнами дома всеми любимого фронтовика было весело и многолюдно. Молодёжь, общественники и представители администрации собрались, чтобы поздравить Николая Тимофеевича с праздником.

Фото: Администрация Салехарда

Флешмоб устроили студенты ЯПАТ и ЯМК, сообщает администрация ямальской столицы. Ребята выстроились в слово «УРА!». После Николая Шакурова пригласили выйти на улицу и вместе спеть песни военных лет. Уже во дворе для ветерана прозвучали знаменитые «Катюша», «Дорожка фронтовая» и, конечно же, «День Победы».

Николай Тимофеевич поблагодарил всех за внимание и яркое поздравление, рассказав стихотворение.

Фото: Администрация Салехарда

Напомним, ранее жители Лабытнанги провели парад в честь единственного в городе героя-фронтовика. Возле его дома маршем прошли кадеты, юнармейцы, сотрудники полиции. Для него в исполнении преподавателей ДШИ прозвучала проникновенная песня «День Победы». Дети стремились подойти поближе, чтобы поздороваться с ветераном.

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ИСТОЧНИК KP.RU