В Лабытнанги провели парад в честь единственного в городе героя-фронтовика

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:20:43+03:00

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В Лабытнанги 21 февраля состоялся парад в честь единственного в городе участника Великой Отечественной войны. Иван Путилин – фронтовик, почётный гражданин ЯНАО и Лабытнанги, геодезист, отдавший более 46 лет работе в условиях Крайнего Севера. В декабре 2019 года Иван Александрович отметил 95-летний юбилей.

Возле дома, где живёт ветеран, парадным маршем прошли кадеты, юнармейцы, сотрудники полиции. Для Ивана Александровича в исполнении преподавателей ДШИ прозвучала проникновенная песня «День Победы». Дети стремились подойти поближе, чтобы поздороваться с ветераном.

Ветеран всегда был желанным гостем на различных мероприятиях с участием детей и трудовых коллективов. Однако в последнее время по состоянию здоровья он редко покидает свой дом. По инициативе градоначальницы Марины Тресковой накануне празднования Дня защитника Отечества решили: «Пусть парад придёт к фронтовику!» Фронтовика приветствовали глава города и главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин.

Как рассказали в администрации города, за плечами ветерана фронтовые будни Великой Отечественной. Победу он встретил под Прагой.

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ИСТОЧНИК KP.RU