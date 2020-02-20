Технологический проезд между Ноябрьском и поселком Ханымей перекопали

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:27:29+03:00

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Технологический проезд между Ноябрьском и поселком Ханымей, после происшествия с застрявшими грузовиками, перекрыт. Автозимник перекопан со стороны Ханымея. Как сообщили в администрации Ноябрьска, теперь возможность проезда отсутствует.

К таким мерам дорожникам пришлось прибегнуть, чтобы избежать повтора ЧП, которое случилось накануне.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», большие переметы заблокировали на неофициальной трассе один внедорожник и 17 автомобилей спецтехники, занимающихся обслуживанием предприятий ТЭК.

Затор из машин образовался на участке технологического проезда ОАО «РЖД» в 14-ти километрах от Ханымея застряли грузовики. В машинах заложниками непогоды оказались 19 человек.

На выручку прибыли представители дорожной дирекции ЯНАО и поселка Ханымей, тяжелая техника. Утреннее потепление накануне усложнило работу спасателей - снег стал еще более рыхлым. Работу по вызволению машин продолжили днем. Во второй половине дня незадачливые автомобилисты были освобождены из снежного плена. Чтобы ханымейцы больше не рисковали жизнь, трассу решено было перекопать.

Дорожники призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи - в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU