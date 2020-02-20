2020-02-20T10:27:29+03:00
Общество

Технологический проезд между Ноябрьском и поселком Ханымей перекопали

На кануне на неофициально трассе застряли грузовики
Анна Полякова
Поделиться:
Технологический проезд между Ноябрьском и поселком Ханымей перекопали Фото: Администрация НоябрьскаТехнологический проезд между Ноябрьском и поселком Ханымей перекопали Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Технологический проезд между Ноябрьском и поселком Ханымей, после происшествия с застрявшими грузовиками, перекрыт. Автозимник перекопан со стороны Ханымея. Как сообщили в администрации Ноябрьска, теперь возможность проезда отсутствует.

К таким мерам дорожникам пришлось прибегнуть, чтобы избежать повтора ЧП, которое случилось накануне.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», большие переметы заблокировали на неофициальной трассе один внедорожник и 17 автомобилей спецтехники, занимающихся обслуживанием предприятий ТЭК.

Затор из машин образовался на участке технологического проезда ОАО «РЖД» в 14-ти километрах от Ханымея застряли грузовики. В машинах заложниками непогоды оказались 19 человек.

На выручку прибыли представители дорожной дирекции ЯНАО и поселка Ханымей, тяжелая техника. Утреннее потепление накануне усложнило работу спасателей - снег стал еще более рыхлым. Работу по вызволению машин продолжили днем. Во второй половине дня незадачливые автомобилисты были освобождены из снежного плена. Чтобы ханымейцы больше не рисковали жизнь, трассу решено было перекопать.

Дорожники призывают жителей округа не выезжать на закрытые зимники. Сезонные автодороги проходят в местах, где нет мобильной связи - в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое по горячим следам раскрыли грабеж
На Ямале два зимника работают с ограничениями
Новое расписание автобусного маршрута Губкинский – Пурпе будет учитывать мнение жителей
Новые меры поддержки оленеводства на Ямале улучшили качество мяса
На Ямале установили единые дни действия «сухого закона»
Ямальцам разрешили собирать валежник с помощью ручных пил и топоров
С начала года на Ямале добыто около 400 тонн рыбы
Технологический проезд между Ноябрьском и поселком Ханымей перекопали
Почти 4 тысячи самосвалов завезут материалы для реконструкции аэродрома Нового Уренгоя
В Ноябрьске разыскивают убийцу женщины, тело которой нашли в квартире
На фактории «Кар-Нат» дадут старт Дням оленевода на Ямале
Легенды отечественного хоккея выйдут на уренгойский лёд
Ноябрянам пообещали за сутки избавить город от последствий метели
Два человека пострадали в «перевертыше» на ямальской трассе
В Ноябрьске за год демонтируют больше 70 ветхих строений