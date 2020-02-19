Семнадцать автомобилей застряли в сугробах на запрещенном проезде в ЯНАО

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:16:50+03:00

Семнадцать автомобилей оказались заблокированы на запрещенном проезде в ЯНАО Фото: puradm.ru

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Ханымейцы продолжают рисковать жизнью, пользуясь неофициальной технической дорогой. Накануне на участке технологического проезда ОАО «РЖД» в 14-ти километрах от Ханымея застряли грузовики. Они выехали на так называемый «зимник» в метель, сообщает администрация Пуровского района. Руководство муниципалитета всю ночь дежурили на месте образования большой автомобильной пробки.

Большие переметы заблокировали на неофициальной трассе один внедорожник и 17 автомобилей спецтехники, занимающихся обслуживанием предприятий ТЭК. В машинах заложниками непогоды оказались 19 человек. Женщин и детей среди них не было. Администрация муниципалитета оперативно подключилась к освобождению людей из снежного плена: для расчистки дороги направили погрузчик, находящийся на подряде муниципалитета.

Ямалспасу на место затора направил вездеход «Трэкол», при помощи которого эвакуировали двух человек, остальные люди от эвакуации отказались. Доставку еды и воды им обеспечили. Утреннее потепление усложнило работу спасателей - снег стал еще более рыхлым. Работу по вызволению машин продолжили днем.

Примечательно, что информация о неблагоприятных метеоусловиях и просьба воздержаться от поездок по технологическому проезду была размещена в «бегущей строке», официальных пабликах в социальных сетях местной администрации.

Администрация поселка принимает все возможные меры для решения вопроса по обустройству зимника Ноябрьск-Ханымей. К сожалению, пока муниципалитет не имеет никаких законных оснований проводить там какие-либо работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU